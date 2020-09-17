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Происшествия

«Пить надо меньше»: Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, где хотел бы отсидеть срок

Осужденный на восемь лет тюрьмы актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО, сообщает РБК.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

По его словам, ничего уже, к сожалению, не вернуть, и предположил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев не понимал масштаба резонанса, вызванного делом.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — пришел к выводу актер.

Говоря о работе Пашаева, Ефремов сообщил, что адвокат «просто не понял, что это дело резонансное». «А может, наоборот, очень понял», — предположил Ефремов.

Актер констатировал, что «ничего и, к сожалению, никого» уже не вернуть, пишет bfm.ru. «Это, конечно, ужасно», — заключил он.

Также актер выразил желание отбывать наказание в Чувашии, сообщают РИА Новости.

«Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевел на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения», — цитирует агентство слова члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой (она передала сказанное Ефремовым).

По словам артиста, представители Чувашии готовят обращение во ФСИН.

У Ефремова теперь два адвоката — второй из Чувашии.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы проговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Подана апелляция. Интересы Ефремова на апелляции будут представлять другие адвокаты.

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