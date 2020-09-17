«Пить надо меньше»: Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, где хотел бы отсидеть срок

Осужденный на восемь лет тюрьмы актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО, сообщает РБК.

По его словам, ничего уже, к сожалению, не вернуть, и предположил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев не понимал масштаба резонанса, вызванного делом.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — пришел к выводу актер.

Говоря о работе Пашаева, Ефремов сообщил, что адвокат «просто не понял, что это дело резонансное». «А может, наоборот, очень понял», — предположил Ефремов.

Актер констатировал, что «ничего и, к сожалению, никого» уже не вернуть, пишет bfm.ru. «Это, конечно, ужасно», — заключил он.

Также актер выразил желание отбывать наказание в Чувашии, сообщают РИА Новости.

«Хочу отбывать наказание в Чувашии. Там мой предок, там мои корни. Иван Яковлев был помощником отца Ленина. Он был великим просветителем, преподавателем, Библию перевел на чувашский язык. Его именем названы там многие учебные заведения», — цитирует агентство слова члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой (она передала сказанное Ефремовым).

По словам артиста, представители Чувашии готовят обращение во ФСИН.

У Ефремова теперь два адвоката — второй из Чувашии.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы проговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Подана апелляция. Интересы Ефремова на апелляции будут представлять другие адвокаты.