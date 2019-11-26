Мать сбежавшей в Чечню девушки записала видеообращение к Кадырову

Мать 20-летней Камили Абдулкадировой, которая без ведома родителей уехала из Нижегородской области в Чечню и там обручилась, обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Женщина записала видео, на котором просит чеченского лидера помочь ей вернуть бежавшую дочь.

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Против нашей воли без согласия родителей нашу дочку увезли 20 ноября в вашу республику. Просим вас помочь вернуть нашу дочку», — говорит мать на видео, опубликованном telegram-каналом издания Readovka.ru.

Несколько дней назад девушка, проживавшая в селе Большое Рыбушкино Нижегородской области, ушла из дома и не вернулась, пишет ura.ru.

На четвертые сутки после исчезновения она записала для обеспокоенных ее исчезновением родных ролик, в котором уточнила, что находится в Чечне и вышла замуж за «хорошего человека».

Однако родители пропавшей девушки решили продолжить поиски, так как до сих пор не знают точного местонахождения дочери.

Ранее сообщалось, что власти Чечни намерены провести проверку информации о девушке, которую якобы насильно привезли в республику, чтобы выдать замуж.