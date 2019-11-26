Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мать сбежавшей в Чечню девушки записала видеообращение к Кадырову

Мать 20-летней Камили Абдулкадировой, которая без ведома родителей уехала из Нижегородской области в Чечню и там обручилась, обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Свадьба.
Свадьба.
Михаил Хаустов

Женщина записала видео, на котором просит чеченского лидера помочь ей вернуть бежавшую дочь.

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Против нашей воли без согласия родителей нашу дочку увезли 20 ноября в вашу республику. Просим вас помочь вернуть нашу дочку», — говорит мать на видео, опубликованном telegram-каналом издания Readovka.ru.

Несколько дней назад девушка, проживавшая в селе Большое Рыбушкино Нижегородской области, ушла из дома и не вернулась, пишет ura.ru.

На четвертые сутки после исчезновения она записала для обеспокоенных ее исчезновением родных ролик, в котором уточнила, что находится в Чечне и вышла замуж за «хорошего человека».

Однако родители пропавшей девушки решили продолжить поиски, так как до сих пор не знают точного местонахождения дочери.

Ранее сообщалось, что власти Чечни намерены провести проверку информации о девушке, которую якобы насильно привезли в республику, чтобы выдать замуж.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость