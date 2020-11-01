Материал журналиста altapress.ru может стать лучшим в России. Голосуем за барнаульских умельцев и их изобретение

Материал журналиста altapress.ru Анны Недобитковой включен в шорт-лист конкурса «Хорошие новости России». Наряду с другими публикациями он выставлен на голосование, которое продлится до полуночи 2 ноября. Голос каждого важен.

В своем материале обозреватель altapress.ru рассказала об изобретении барнаульских инженеров, которые несколько лет пытались сконструировать идеальную машину для заливки льда и вот, наконец, у них это получилось.

Первый образец уже работает во Дворце спорта «Титов-Арена». В ближайшее время еще несколько таких заливочных машин придут на смену импортным аналогам.

«Федеральное агентство новостей» посчитало это интересным и выдвинуло материал об алтайских умельцах на свой конкурс.

Как можно проголосовать

Всего федеральное жюри отобрало по итогам прошедшего месяца десятку финалистов, а теперь с помощью открытого голосования определит тройку победителей.

Проголосовать за Анну Недобиткову и ее материал, а также узнать хорошие новости из различных регионов России можно здесь.