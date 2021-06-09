Материнский капитал: жена счастливого безработного родила сразу 10 детей

37-летняя сотрудница розничного магазина стала мамой семи мальчиков и трех девочек, пишет IOL.

Младенцы родились на 29-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Ранее врачи считали, что детей у женщины будет восемь.

Муж женщины рассказал, что сначала не поверил жене, когда та показала результаты УЗИ, так как посчитал такое количество детей сразу невозможным с медицинской точки зрения, пишет bfm.ru.





«Я счастлив», — прокомментировал местным журналистам известие о рождении десяти детей безработный отец.

EXCLUSIVE: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month.https://t.co/YwXvpbpP6p — IOL News (@IOL) June 8, 2021

Предыдущий рекорд по количеству рожденных за один раз детей принадлежал женщине из Мали — она родила девятерых близнецов.

Ранее сообщалось, что впервые в мире родился мальчик с тремя пенисами. Это случилось в иракском городе Дахук. Такую особенность развития медики зафиксировали впервые в истории. Ранее на свет появлялись только дети с двумя пенисами. Один случай приходится на 5−6 млн рождений.

Медики приняли решение удалить «ненужное» — благо дополнительные гениталии были не до конца сформированы.