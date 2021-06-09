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Жизнь

Материнский капитал: жена счастливого безработного родила сразу 10 детей

Жительница южноафриканской провинции Гаутенг Госиаме Тамара Ситоле родила сразу 10 детей, что стало новым достижением Книги рекордов Гиннесса.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

37-летняя сотрудница розничного магазина стала мамой семи мальчиков и трех девочек, пишет IOL.

Младенцы родились на 29-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Ранее врачи считали, что детей у женщины будет восемь.

Муж женщины рассказал, что сначала не поверил жене, когда та показала результаты УЗИ, так как посчитал такое количество детей сразу невозможным с медицинской точки зрения, пишет bfm.ru.

«Я счастлив», — прокомментировал местным журналистам известие о рождении десяти детей безработный отец.

Предыдущий рекорд по количеству рожденных за один раз детей принадлежал женщине из Мали — она родила девятерых близнецов.

Ранее сообщалось, что впервые в мире родился мальчик с тремя пенисами. Это случилось в иракском городе Дахук. Такую особенность развития медики зафиксировали впервые в истории. Ранее на свет появлялись только дети с двумя пенисами. Один случай приходится на 5−6 млн рождений.

Медики приняли решение удалить «ненужное» — благо дополнительные гениталии были не до конца сформированы.

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