Народные традиции 29 ноября
Народный календарь заимствовал большинство названий из церковного, слегка изменив их. Так было и с 29 ноября. Православная церковь в этот день чтит память святого апостола и евангелиста Матфея. Прозвище «Матвей — зима отпотей» день получил за то, то 29 ноября часто бывали оттепели, сообщает hollydays.ru.
Предки говорили: «На Матвея зима потеет, а земля преет». Люди замечали, что чем холоднее 29 ноября, тем более суровыми будут морозы зимой.
Шел Рождественский пост. Но по обычаю все равно ходили в гости и накрывали скромные столы с постной пищей (особенно, если Матвеев день выпадал на среду или пятницу). В некоторых регионах страны походы в гости 29 ноября называли Матвеевскими посиделками.
«Худ Матвей, коли не попотчевал гостей», — приговаривали предки.
На посиделках подавали сбитень.
Если гости были нежелательными, после их ухода по народным приметам стоило протереть все зеркала, помыть входную дверь и пол. А если кто-то долгожданный задерживался, суеверные предки втыкали булавки в ручку веника и ставили у двери.
Народные приметы 29 ноября
- Если в Матвеев день холодно, значит, зима будет лютовать. А если 29 ноября тепло, то и зима будет мягкой.
- Предки замечали: снег, который выпал на Матвея, не растает до весеннего половодья.
- «Низкие» облака — к студеной погоде.
- Сильный ветер в Матвеев день предрекает зиму с метелями и вьюгами.