«Матвей — зима отпотей» — шутливое народное название 29 ноября. По-другому его называли Матвеевым. В этот день предки внимательно следили за погодой, а также наносили визиты знакомым и сами принимали гостей. Народные традиции и приметы 29 ноября — в материале altapress.ru.

Народные традиции 29 ноября

Народный календарь заимствовал большинство названий из церковного, слегка изменив их. Так было и с 29 ноября. Православная церковь в этот день чтит память святого апостола и евангелиста Матфея. Прозвище «Матвей — зима отпотей» день получил за то, то 29 ноября часто бывали оттепели, сообщает hollydays.ru.

Предки говорили: «На Матвея зима потеет, а земля преет». Люди замечали, что чем холоднее 29 ноября, тем более суровыми будут морозы зимой.

Шел Рождественский пост. Но по обычаю все равно ходили в гости и накрывали скромные столы с постной пищей (особенно, если Матвеев день выпадал на среду или пятницу). В некоторых регионах страны походы в гости 29 ноября называли Матвеевскими посиделками.

«Худ Матвей, коли не попотчевал гостей», — приговаривали предки.

Оттепель. СС0

На посиделках подавали сбитень.

Если гости были нежелательными, после их ухода по народным приметам стоило протереть все зеркала, помыть входную дверь и пол. А если кто-то долгожданный задерживался, суеверные предки втыкали булавки в ручку веника и ставили у двери.

Народные приметы 29 ноября