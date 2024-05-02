Майская гололедица и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае 2 мая

Погода в Алтайском крае
Температура ночью: -3,+2 гр. Температура днем: +9,+14 гр.
На большей части территории края небольшие, местами умеренные, в предгорьях сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления. На дорогах в ночные и утренние часы местами гололедица, появление временного снежного покрова.
Ветер юго-западный 14-19м/с, местами порывы до 24 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: 0,-2 гр. Температура днем: +9,+11 гр.
В утренние часы на дорогах местами гололедица, возможно появление временного снежного покрова.
Ветер 14-19 м/с.
Ранее сообщалось, что грозы, дождь с усилением ветра до 27 метров в секунду ожидаются на Алтае.
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