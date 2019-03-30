Майские праздники 2019: как отдыхаем и когда на работу

Майские праздники 2019 порадуют своей продолжительностью. Россиян ждет сразу двое «длинных» выходных и трехдневная рабочая неделя. Рассказываем, как отдыхаем в мае 2019 года и когда выходим на работу.

Майские праздник 2019: официальные выходные

Официальные выходные продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Россияне отдохнут со среды по воскресенье, потом поработают с понедельника по среду и снова уйдут на отдых — с четверга по воскресенье.

Первая порция отдыха приурочена к Празднику весны и труда, вторая — ко Дню Победы

Майские праздники в 2019 году будут такими продолжительными, потому что на 2 и 3 мая перенесли праздничные 5 и 6 января, которые совпали с выходными днями.

На работу россияне выйдут в понедельник, 13 мая.