Майские праздники 2019: как отдыхаем и когда на работу

Майские праздник 2019: официальные выходные
Официальные выходные продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Россияне отдохнут со среды по воскресенье, потом поработают с понедельника по среду и снова уйдут на отдых — с четверга по воскресенье.
Первая порция отдыха приурочена к Празднику весны и труда, вторая — ко Дню Победы
Майские праздники в 2019 году будут такими продолжительными, потому что на 2 и 3 мая перенесли праздничные 5 и 6 января, которые совпали с выходными днями.
На работу россияне выйдут в понедельник, 13 мая.