8 января
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Жизнь

МЧС Алтайского края предупреждает о шторме и похолодании 9 января. Каким районам быть осторожнее

Погода 9 января не улучшится. Все так же ожидается усиление ветра 18-23 м/с и порывы до 28 м/с, а также похолодание днем.

Метель в Алтайском крае 24 марта. Перекрытие дорог.
Метель в Алтайском крае 24 марта. Перекрытие дорог.
кадр из видео.

На территории края ожидают переменную облачность. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем небольшой снег. Местами метели, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Скорость ветра днем 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в первой половине дня по востоку местами порывы 25-28 м/с.

Температура ночью и днем –10...–15 градусов. По северо-западу местами до –20 градусов.

В Барнауле предсказывают переменную облачность, ночью и в первой половине дня метель. Порывы ветра достигнут 20 м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы. Температура –10...–12 градусов, с похолоданием в течение дня.

Трудную ситуацию ожидают на федеральных трассах А-322 в Алейском, Поспелихинском и Шипуновском районах, Р-256 в Косихинском, Троицком и Первомайском районах, а также на трассах местного и регионального значения в Заринском, Змеиногорском, Ельцовском, Кытмановском, Смоленском и Чарышском районах

На всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач и связи, массовые короткие замыкания в частном секторе, поражения объектов электроэнергетики.

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