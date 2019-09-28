МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.
Ранее правительство РФ одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности. Согласно им, запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, отмечали эксперты.
За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц до пяти тысяч рублей.
Новые правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября, пишет bfm.ru. Запрет на курение на балконах успели поддержать в Кремле и Минздраве РФ.