МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили « Интерфаксу » в МЧС.

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — сообщили в ведомстве.

Ранее правительство РФ одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности. Согласно им, запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, отмечали эксперты.

За нарушение предусмотрен штраф для физических лиц до пяти тысяч рублей.

Новые правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября, пишет bfm.ru. Запрет на курение на балконах успели поддержать в Кремле и Минздраве РФ.