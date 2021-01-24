МЧС перед лютыми морозами посоветовало жителям Алтая «не стоять в шапках на одном месте»

«По информации синоптиков, 24 января в регионе ожидается понижение температуры до -33 градусов, 25 и 26 января на всей территории края до -37, местами до -42», — отметили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что из-за морозов возможны аварии на объектах ЖКХ — случаи выхода из строя отдельных участков теплотрасс и трубопроводов.

Также дали несколько советов, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.

«Если вы на улице. Не стойте на одном месте, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов и т.д. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача. В экстренной ситуации сообщите о вашем местонахождении», — кратко описали план действий.

Сибирские морозы. Страничка ВКонтакте Евгения Богинского.

В периоды сильного похолодания лучше воздержаться от дальних поездок.

«Если мороз все же застал вас в пути, остановившись на дороге, подавайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Важно иметь на случай непредвиденной ситуации аварийный запас топлива», — перешли в МЧС к следующему пункту.

Если помощи нет и недалеко есть поселение, то лучше дойти до него пешком. Если на улице сильный мороз, то лучше зайти в первый попавшийся дом и попросить помощи.

Если же в дороге начали покидать силы, то «ищите любое укрытие и оставайтесь в нем».

При обморожении следует согреть эту часть тела, растерев ее сухой мягкой тканью. Затем поместить ее в теплую воду, постепенно доведя температуру воды до 40−45 градусов.

Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то можно одеться и, по возможности, пойти к врачу.