МЧС по Алтайскому краю предупреждает о резком усилении ветра

Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, переменная облачность.
Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в складывающейся обстановке.
- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
- Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
- При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться.
- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
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