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15 сентября
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Жизнь

МЧС по Алтайскому краю предупреждает о резком усилении ветра

По прогнозу синоптиков, 16 сентября в Алтайском крае прогнозируется южный ветер местами порывами до 20 м/с, сообщает МЧС по региону.

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
СС0

Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, переменная облачность.

Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в складывающейся обстановке.

  • При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.
  • Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
  • Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
  • При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться.
  • Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.

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