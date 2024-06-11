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Жизнь

МЧС предупреждает: грозы продлятся до ночи 12 июня

Ухудшение погоды в Барнауле продлятся до ночи 12 июня, сообщает региональный МЧС.

По прогнозам синоптиков, в Барнауле ожидается ухудшение погодных условий.

В течение дня и вечера 11 июня прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25–27 м/с. Такая погода сохранится до ночи 12 июня.

Также ведомство напоминает, если есть возможность, переждите грозу в каком-либо капитальном строении. Если непогода застала вас в дороге — остановитесь у обочины. В дождь увеличивается риск аварий на дорогах.

Также рекомендуется закрыть окна и балконы в доме. Находясь на улице, избегайте рекламных конструкций и линий электропередачи. Не паркуйте автомобили под деревьями.

Ранее сообщалось, что барнаульцы делятся фото надвигающейся стихии.

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