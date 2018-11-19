МЧС советует барнаульцам опасаться схода снега с крыш зданий

В МЧС рассказали о мерах безопасности при сходе снега с крыш домов.
- При обнаружении «снежных карнизов», висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение.
- Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
- Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.