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Жизнь

Мечтающих о Канаде сибиряков расселят

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев съездил в Кисилевск, где жители проблемного района попросили у премьер-министра Канады убежища. Решено, что кузбассовцев переселят с дымящейся земли. Об этом губернатор написал Вконтакте.

Канада.
Канада.
Jared Grove, CC BY-SA 3.0

Цивилев вместе с жителям осмотрел место, где из-под земли идет дым. Оказалось, что это горела свалка. Ее вывезли, но дым все еще идет и проблема не решена.

По данным губернатора, переселять необходимо 71 дом.

«Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретимся здесь в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения. Ежедневно держим ситуацию на контроле», — написал глава Кузбасса.

Напомним, ранее жители Киселвска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.

«Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», — говорится в обращении.

Авторы обращения говорят, что выбрали Канаду, потому что она очень похожа на Сибирь: много снега, холодно, практически одинаковая природа.

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