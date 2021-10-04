Медик из алтайской психбольницы пожаловалась на зарплату ниже МРОТ

Медсестра психбольницы в Камне-на-Оби Людмила Скворцова обратилась в прокуратуру из-за невыдачи премии, пишет « Банкфакс ». Без нее зарплата некоторых сотрудников не дотягивает до минимального размера оплаты труда.

В августе-сентябре ряд сотрудников учреждения не получили премии. Несмотря на название, эти выплаты едва ли можно считать поощрением за выдающиеся результаты труда, рассказала Скворцова.

Без премий оклад некоторых сотрудников составляет около 4−5 тыс. рублей при полной ставке. Надбавка, как она обозначена в квитанциях, лишь «дотягивает» размер зарплаты до уровня установленного МРОТ.

Например, уборщик помещений при 120 рабочих часах получает в общей сложности 14 778 рублей. Премия в структуре его зарплаты занимает 9 тыс. рублей.

Другой сотрудник получил 15 152 рубля за 176 рабочих часов, при этом премия — 13 тыс. рублей.

Согласно ст. 133 ТК РФ, ежемесячная заработная плата за отработанную полную норму рабочего времени и выполнение своих обязанностей не может быть ниже МРОТ.

Медик обратилась в прокуратуру и попросила провести проверку по данным фактам.

Отметим, что Людмила Скворцова ранее конфликтовала с и.о. главврача Юрием Кабановым. В ноябре 2016 года ее увольняли за прогул, но через суд она смогла сохранить работу.

Весной 2019 года Скворцова будучи помощницей депутата АКЗС Василия Железовского ввязалась в конфликт с полицией.