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Жизнь

Медикам запретили делать искусственное дыхание «рот в рот» из-за риска подхватить COVID-19

В Омской области медикам выдадут специальное оборудование, которое фактически заменит искусственное дыхание, сообщает «12 канал».

Искусственное дыхание.
Искусственное дыхание.
pixabay.com.

Речь идет о медсестрах, фельдшерах скорой помощи, анестезистах, акушерках-гинекологах и других специалистах, которые должны обладать умением делать сердечно-легочную реанимацию.

«Искусственное дыхание, конечно, делается, но для этого доктора прибегают к ларингеальным маскам и ларингеальным трубкам, которые качественно выполняют эту функцию и при этом не вынуждают медика делать искусственное дыхание самому», — главврач Омской станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.

Он подчеркнул, что такие приспособления помогут обезопасить от передачи инфекции от пациента к специалисту и наоборот.

Манекен.
Манекен.
СС0

Новое правило действует во время подготовки медицинских специалистов, их переобучения и процесса повышения квалификации.

«При проведении этапа аккредитации специалиста (оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях) исключаются контакты со слизистыми оболочками, в том числе при проведении оценки практических навыков по базовой сердечно-легочной реанимации — искусственные вдохи „изо рта в рот“», — говорится в документе минздрава.

Такие ограничения ввели для того, чтобы врачи не перезаражали друг друга COVID-19. Для обучения также начнут использовать специальное оборудование.

Ранее эксперт-вирусолог предупредил, что Россия столкнется с небывалым количеством больных коронавирусом.

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