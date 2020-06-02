Медики рассказали губернатору о «захвате» клиники, занимающейся травматологией и ортопедией

Сотрудники новосибирской «Клиники НИИТО» обратились к губернатору Андрею Травникову с просьбой помочь учреждению, успешность которого привлекла внимание таких структур и лиц, перед которыми медикам не выстоять, пишет « Тайга.инфо ».

Обращение медиков к губернатору подписала инициативная группа из 50 человек. Речь идет о слиянии двух медучреждений — ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и АНО «Клиника НИИТО».

Сотрудники клиники НИИТО рассказали, что, по словам руководства, в учреждении уже утверждено «новое» штатное расписание. При этом готовы трудоустроить только 400 человек, а 200 специалистов из «обслуживающего» персонала и АУП (административно-управленческий персонал) не рассматривают для будущего трудоустройства.

Кроме того, по состоянию на 29 мая ни одному из специалистов клиники, обратившихся за трудоустройством, не озвучили условия и не предоставили соответствующие документы. Объяснили тем, что новое штатное расписание не утверждено.

Некоторые из обратившихся не оказались в «неизвестных списках». А другим и вовсе сказали, что они будут на «самоокупаемости».

«Мы полагаем, имея за плечами негативный опыт, что ФГБУ „ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна“ Минздрава России не имеет цель развития АНО „Клиника НИИТО“, а планирует выстроить другую незаконную схему, основанную на использовании ресурсов организации в интересах Учреждения, прикрываясь слиянием двух разных юридических лиц в одно», — подчеркнули медики в своем обращении.

По их словам, АНО «Клиника НИИТО» и ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» оказывают разные виды медпомощи — не являются конкурентами, и закрытие одного из учреждений фактически означает, что пациенты останутся без медицинских услуг, которые раньше получали, в том числе бесплатно.

АНО «Клиника НИИТО». clinicniito.ru.

Стоит отметить, что клиника НИИТО является учреждением, которое оказывает плановую помощь по профилю «травматология и ортопедия», что для города является социально значимым.

При этом клиника, которую хотят «поглотить» вместе с оборудованием, является многопрофильным учреждением.

Более того, клиника имеет стабильный и внушительный поток пациентов — ежегодно за консультативной помощью обращаются свыше 100 тыс. граждан, пролечено более 9 тыс. пациентов, выполнено боле 4 тыс. операций.

«Мы, сотрудники АНО „Клиника НИИТО“, хотим продолжать работать и не бояться того, что завтра или послезавтра появятся очередные „лица“, претендующие на финансовые активы и материально-техническое оснащение организации. Мы просим вас оказать содействие в решении вопроса по сохранению клиники и рабочих мест, включая недопущение вмешательства третьих лиц, правоохранительных органов и органов власти в деятельность без наличия на то законных оснований», — обратились медики к губернатору Травникову.

Сотрудники медучреждения подчеркнули, что клиника попросту стала привлекать внимание таких структур и таких лиц, в противоборстве с которыми медицинский персонал просто не сможет выстоять без поддержки.

Напомним, ранее в центре скандала оказалось отделение ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Заслуженные врачи пожаловались, что им предложили либо уволиться, либо перейти на свободные вакансии уборщиков.