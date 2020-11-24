Медики сомневаются в повторном заболевании мэра Бийска ковидом

Инфекционисты не уверены, что глава Бийска Александр Студеникин повторно заболел коронавирусом. Врачи склоняются к тому, что это не второй случай, а еще не закончившийся первый.

По словам самого Студеникина, если, болея в начале октября, он чувствовал першение в горле, сильную одышку, слабость, перебои в работе сердца, то во второй раз у него поднялась температура, заболело горло и пропало обоняние.

«Это не повторный случай заражения, а это, вероятней всего, не закончившийся первый. Сейчас есть данные, что после клинического выздоровления вновь обнаружение вируса возможно в течение полутора месяцев. То, что тест выдает положительный результат, на сегодняшний день достоверно даже на 50% и не говорит о том, что человек продолжает быть опасным для окружающих», — цитируют «Вести Алтай» главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко.

Во время повторного проявления коронавирус уже не способен продолжать инфекционный процесс, его остаточные компоненты для окружающих были не опасны, уверены врачи.

5 октября Александр Студеникин заболел коронавирусом. Спустя две недели самоизоляции он вернулся к работе и практически сразу вошел в активный рабочий ритм — отправился копать газон на одной из улиц наукограда.

Потом, перед командировкой в Москву он снова сдал тест. 17 ноября стало известно, что результат положительный. Глава города вновь самоизолировался.