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19 марта 0°C
Коронавирус

Медики взяли под наблюдение 63 новосибирцев, летевших вместе с зараженной коронавирусом

В Новосибирской области установили данные всех пассажиров, прилетевших вместе женщиной, которая заразилась вирусом COVID-2019, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Самолет "Аэрофлота".
Самолет "Аэрофлота".
Алексей Мартышкин

Напомним, ранее официально подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области.

«106 человек летело этим рейсом, семь членов экипажа, отработали каждого человека, жителей Новосибирска — 63. По каждому определен адрес, сотрудники медицинских учреждений уже пошли по адресам, чтобы всех посмотреть, оценить состояние их здоровья и всем выдать предписание для карантина на 14 дней», — сказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Он отметил, что по остальным пассажирам информация передана в регионы, куда направлялись эти люди.

Что касается заболевшей, то сразу из аэропорта ее госпитализировали в инфекционную больницу.

«В Новосибирске с родственниками или знакомыми она не контактировала. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное», — подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Жительница Новосибирска находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта (першение в горле и температура 37,3).

14 марта прилетела из Франции в аэропорт Шереметьево, откуда рейсом «Аэрофлота» прибыла в Толмачево утром 15 марта.

Заболевание коронавирусной инфекцией подтвердили лабораторно 19 марта.

Всего в регионе под карантинным наблюдением находится 733 человека, диагноз коронавирус подтвержден только у женщины, вернувшейся из Парижа.

По последним данным, согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире, в Сибири инфицированы 6 человек: 2 — в Кемеровской области, по 1 — в Республике Хакасия, Красноярском крае, Томской и Новосибирской областях.

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