50 медиков умерли от ковида в Алтайском крае и лишь 15 семей получили выплаты

Глава минздрава Алтайского региона Дмитрий Попов рассказал в интервью « Вести Алтай », сколько семей умерших от ковида медиков получили выплаты.

Попов отметил, что с начала пандемии в крае от коронавируса умерли 50 медработников.

При этом доказано, что лишь 23 из погибших заразились ковидом на работе — их родственникам положена специальная выплата.

«Доказано, что заразились на работе 23 человека. 15 выплат уже осуществились, по одному — ищем, кому в семье можно выплату осуществить. Еще по семи, думаю, комиссия примет решение в пользу медицинского работника», — рассказал министр.



Судя по всему, семьи остальных 27 медработников из 50, по которым не удалось доказать заражение на работе, специальные выплаты не получат.

«Медицинский работник стоит на передовой и, наверное, в первую степень имеет риски заразиться этой опасной инфекцией. При этом, наверное, даже не сформировав свой собственный иммунитет», — добавил Попов.

Ранее министр Попов отказался от награды «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».