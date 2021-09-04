Медленно идет вниз число новых случаев COVID-19 в Алтайском крае

Количество тяжелобольных составляет 534 человека, из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в госпиталях 2 684 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 329 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в крае составляет 71 410 человек. Выздоровели всего 54 236 человека, умерло 4 797 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 65,
- Бийск — 21,
- Рубцовск — 17,
- Заринск — 9,
- Камень-на-Оби, Славгород и Кулундинский район — по 7 заболевших,
- Бийский район — 6,
- Алейский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район — 5,
- Белокуриха, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Калманский, Первомайский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский район — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Угловский район — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Зональный, Мамонтовский районы — по 2 заболевших,
- Быстроистокский, Заринский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.