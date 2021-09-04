Медленно идет вниз число новых случаев COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 243 (245 сутками ранее ) новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 4 сентября в оперштабе. Выздоровело 94 пациента, умерло 23 человека.

Количество тяжелобольных составляет 534 человека, из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 684 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 329 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в крае составляет 71 410 человек. Выздоровели всего 54 236 человека, умерло 4 797 пациентов.

Новые случаи