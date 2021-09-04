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Жизнь

Медленно идет вниз число новых случаев COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 243 (245 сутками ранее) новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 4 сентября в оперштабе. Выздоровело 94 пациента, умерло 23 человека.

Врач в ковидном госпитале.
Врач в ковидном госпитале.
Pixabay.com

Количество тяжелобольных составляет 534 человека, из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях 2 684 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 329 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в крае составляет 71 410 человек. Выздоровели всего 54 236 человека, умерло 4 797 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 65,
  • Бийск — 21,
  • Рубцовск — 17,
  • Заринск — 9,
  • Камень-на-Оби, Славгород и Кулундинский район — по 7 заболевших,
  • Бийский район — 6,
  • Алейский, Михайловский, Топчихинский, Усть-Пристанский район — 5,
  • Белокуриха, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Калманский, Первомайский, Ребрихинский, Табунский, Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский район — по 4 заболевших,
  • Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Локтевский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Угловский район — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Зональный, Мамонтовский районы — по 2 заболевших,
  • Быстроистокский, Заринский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Суетский районы — по 1 заболевшему.
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