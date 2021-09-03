Рекордное количество ковидных пациентов в Алтайском крае выздоровело за сутки

В Алтайском крае, по данным на 3 сентября, зарегистрировали 245 новых случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

3 сентября в крае выздоровели 335 пациентов с коронавирусом. Для сравнения, за все лето максимум выздоровевших зафиксировали 19 августа — 229 человек, а минимум — 1 человек — регистрировали несколько раз: 25, 24 и 22 июня.

Всего в крае инфицированных — 71 167 (в том числе 5 018 детей до 17 лет включительно). Всего выздоровели — 54 142 пациента, из них за прошедшие сутки — 335.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 678 человек.

«Кроме этого, 339 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 240 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. unsplash.com

«Развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 1002», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 212.

За весь период наблюдений скончались 4 774 человека с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (23 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 3 636 человек (по иным причинам — 1 138).

По данным оперштаба на 3 сентября, на коронавирус обследовали 1 977 540 человек. Прививается 635 831 человек: получили первую вакцину — 118 287, полностью вакцинированы — 515 733.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае есть случаи смерти среди вакцинированных, но они не связаны с ковидом.