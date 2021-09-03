В Алтайском крае есть случаи смерти среди вакцинированных, но они не связаны с ковидом

Среди тяжелых ковидных больных в Алтайском крае есть привитые пациенты, сообщает « Толк » со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога регионального минздрава Ирину Переладову.

Переладова отметила, что из привитых тяжело болеют ковидом единицы — в основном заражаются пациенты, успевшие получить только одну дозу вакцины.

Также есть единичные случаи смерти среди вакцинированных, однако ни один не связан с ковидом.

«Мы этих пациентов всех знаем. Обычно тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями. Эта прививка не дает бессмертия. У нас есть привитые люди, которые умирают. Потому что есть инфаркты, инсульты», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что количество вакцинированных, в том числе одной дозой, не превышает 1% от общего количества пациентов с коронавирусом.

Кроме того, нельзя исключать, что в данную статистику могли попасть люди, которые купили ковид-сертификат, но не сделали вакцину.

«Все случаи, которые сегодня регистрируются по привитым, разбираются на иммунологических комиссия. Все тяжелые случаи, все летальные случаи. Поднимаются все документы, изучаются патологоанатомические заключения», — заверила Переладова.

Эпидемиолог также отметила, что за все время вакцинации в крае не выявили ни одного случая, при котором смерть привитого напрямую связана с вакциной.

Ранее сообщали про смерть почти всей семьи в Краснодарском крае после вакцинации от ковида, позже стало известно, что люди прививались не смотря на тяжелые заболевания.