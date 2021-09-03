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Жизнь

В Алтайском крае есть случаи смерти среди вакцинированных, но они не связаны с ковидом

Среди тяжелых ковидных больных в Алтайском крае есть привитые пациенты, сообщает «Толк» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога регионального минздрава Ирину Переладову.

Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Ирина Переладова, главный эпидемиолог Алтайского края.
Анна Зайкова.

Переладова отметила, что из привитых тяжело болеют ковидом единицы — в основном заражаются пациенты, успевшие получить только одну дозу вакцины.

Также есть единичные случаи смерти среди вакцинированных, однако ни один не связан с ковидом.

«Мы этих пациентов всех знаем. Обычно тяжесть их состояния обусловлена не ковидом, а другими сопутствующими заболеваниями. Эта прививка не дает бессмертия. У нас есть привитые люди, которые умирают. Потому что есть инфаркты, инсульты», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что количество вакцинированных, в том числе одной дозой, не превышает 1% от общего количества пациентов с коронавирусом.

Кроме того, нельзя исключать, что в данную статистику могли попасть люди, которые купили ковид-сертификат, но не сделали вакцину.

«Все случаи, которые сегодня регистрируются по привитым, разбираются на иммунологических комиссия. Все тяжелые случаи, все летальные случаи. Поднимаются все документы, изучаются патологоанатомические заключения», — заверила Переладова.

Эпидемиолог также отметила, что за все время вакцинации в крае не выявили ни одного случая, при котором смерть привитого напрямую связана с вакциной.

Ранее сообщали про смерть почти всей семьи в Краснодарском крае после вакцинации от ковида, позже стало известно, что люди прививались не смотря на тяжелые заболевания.

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