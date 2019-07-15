Медоносы на остановках. Как спасают пчел в Нидерландах

В Нидерландах обитает 358 видов пчел. Больше половины из них уже находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красный список страны.

Городские остановки будут для пчел островками безопасности, пишет mail.ru.

Между тем в Амстердаме уже почти 20 лет успешно реализуют проект по спасению пчел. Власти увеличивают площади с полевыми травами, цветами и сорняками, типичными для региона. Количество пчел в городе выросло на 45% с 2000 года.

Летом этого года в России массово гибнут пчелы. Главным фактором, повлиявшим на катастрофическую гибель пчел в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае, является бесконтрольное использование пестицидов.

Экотерроризм

Напомним: массовая гибель пчел наблюдается в нескольких регионах России, среди которых и Алтайский край. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.