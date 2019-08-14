Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

В 2019 году Медовый Спас отмечают 14 августа. В этот день в храмах освящают мед и раздают лакомства бедным. Рассказываем, в чем суть этих традиций и что нельзя делать в праздник Медовый Спас 2019.

Медовый Спас 2019

Праздника «Медовый Спас» как такового в православном календаре нет. 14 августа церковь отмечает сразу два события.

Первое — праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно православному вероучению, в этот день в Константинополе из сокровищницы выносили Крест Господень и вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне.

И второе — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В 1164 году, во время сражений князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами, иконы Спасителя, Богородицы и креста Господня явили чудесные знамения, пишет журнал «Фома».

Мёд. Мед СС0

С начала августа на Руси начинали качать свежий мед. Эти дни совпали с православным праздником, поэтому в храмы приносили мед и продукты пчеловодства для освящения.

Таким образом, с церковным праздником традиция освящения меда связана только косвенно.

У Медового Спаса много народных названий: Мокрый Спас (или Спас на воде), Маккавей, Лакомка, Пчелиный праздник, Медолом, Спасовка и Проводы лета.

Мёд. Мед СС0

Традиции праздника Медовый Спас 2019

В этот день принято ходить в храм: освящать мед и благодарить Бога за урожай. Журнал «Фома» уточняет , что смысл праздника не в меде , а в молитве.

что смысл праздника не в меде а в молитве. Считается , что в Медовый Спас нужно обязательно поесть мед , выпить медовый взвар или квас. Хозяйки пекут медовые пряники и коврижки , делают сладкие булочки , облитые медом.

что в Медовый Спас нужно обязательно поесть мед выпить медовый взвар или квас. Хозяйки пекут медовые пряники и коврижки делают сладкие булочки облитые медом. В этот день всех угощали медом. Считалось , что нужно раздавать это лакомство бедным и нуждающимся.

что нужно раздавать это лакомство бедным и нуждающимся. Медовый Спас считается молодежным и детским праздником. Раньше в этот день молодежь ходила по гостям с песнями и танцами.

Трава. Блики. Роса СС0

Что нельзя делать на Медовый Спас

С 14 по 28 августа 2018 у православных идет Успенский пост. Он почти такой же строгий, как Великий пост. Постящимся нельзя употреблять мясную, молочную пищу и яйца. Рыба в Успенский пост разрешается один раз — в праздник Преображения (19 августа).

Других особенных церковных запретов, связанных с празднованием Медового Спаса, нет.

В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.