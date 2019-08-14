Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник

Медовый Спас 2019
Праздника «Медовый Спас» как такового в православном календаре нет. 14 августа церковь отмечает сразу два события.
Первое — праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно православному вероучению, в этот день в Константинополе из сокровищницы выносили Крест Господень и вплоть до праздника Успения люди могли поклониться святыне.
И второе — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В 1164 году, во время сражений князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами, иконы Спасителя, Богородицы и креста Господня явили чудесные знамения, пишет журнал «Фома».
С начала августа на Руси начинали качать свежий мед. Эти дни совпали с православным праздником, поэтому в храмы приносили мед и продукты пчеловодства для освящения.
Таким образом, с церковным праздником традиция освящения меда связана только косвенно.
У Медового Спаса много народных названий: Мокрый Спас (или Спас на воде), Маккавей, Лакомка, Пчелиный праздник, Медолом, Спасовка и Проводы лета.
Традиции праздника Медовый Спас 2019
- В этот день принято ходить в храм: освящать мед и благодарить Бога за урожай. Журнал «Фома» уточняет, что смысл праздника не в меде, а в молитве.
- Считается, что в Медовый Спас нужно обязательно поесть мед, выпить медовый взвар или квас. Хозяйки пекут медовые пряники и коврижки, делают сладкие булочки, облитые медом.
- В этот день всех угощали медом. Считалось, что нужно раздавать это лакомство бедным и нуждающимся.
- Медовый Спас считается молодежным и детским праздником. Раньше в этот день молодежь ходила по гостям с песнями и танцами.
Что нельзя делать на Медовый Спас
С 14 по 28 августа 2018 у православных идет Успенский пост. Он почти такой же строгий, как Великий пост. Постящимся нельзя употреблять мясную, молочную пищу и яйца. Рыба в Успенский пост разрешается один раз — в праздник Преображения (19 августа).
Других особенных церковных запретов, связанных с празднованием Медового Спаса, нет.
В интернете распространено мнение, что в православные праздники нельзя работать, шить, делать уборку. Это не так. Но если есть возможность, нужно сходить в храм на службу и помолиться. Это считается более важным, чем домашние заботы.