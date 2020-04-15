Медработник заразился коронавирусом в Алтайском крае

Среди 11 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае оказался медработник. Инфекцию выявили в ходе профоследования, рассказали в краевом оперштабе.

Другие восемь больных контактировали с ранее выявленными, у одного человека коронавирус подозревался в связи с ОРВИ, у еще одного — из-за пневмонии.

Ранее председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев рассказал, что главврачи госпиталей, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией сообщают о дефиците средств защиты.

«Есть запасы на 10 дней, но их необходимо регулярно пополнять, так как каждый день нужно поставлять тысячу костюмов и тысячи масок», — говорил он.

Общее число заболевших в Алтайском крае на 15 апреля достигло 48 человек.