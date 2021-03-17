Медсестра пожаловалась на зарплату. Ей великолепно ответил минздрав, а она припомнила «прошлый обман»

В Омске медсестра тубдиспансера Наталья Андреева пожаловалась на маленькую зарплату и почему-то вспомнила майские указы президента от 2012 года, сообщает Om1.ru .

За январь 2021 года медсестра заработала 19 тыс. рублей. При этом средняя зарплата в регионе составляет более 40 тысяч.

Наталья с 2005 года работает в клиническом противотуберкулезном диспансере: сначала санитаркой, а последние пять лет — медсестрой.

«Вот это фото моего расчетного листа за январь 2021 года, я медсестра 1 категории. Я работаю в туберкулезном диспансере, и мне хочется получать зарплату, обещанную государством», — написала она в паблике «ЧП Омск».

После этого в минздраве Омской области заявили, что «контроль исполнения пунктов майских указов, относящихся к сфере здравоохранения, осуществляется непрерывно с 2012 года».

«Средства, обозначенные в майских указах, направляются на оплату труда работников отрасли в приоритетном порядке. По итогам 2020 года целевые показатели по оплате труда отдельных категорий медработников в рамках майских указов достигнуты в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

Всем несогласным с зарплатой медикам посоветовали обратиться непосредственно в министерство, а не в соцсети — написать жалобу и получить разъяснения. На это медсестра заявила, что уже обращалась.

«А вот, что ответил мне в 2018 году бывший министр здравоохранения. Это, как показано, средняя зарплата… а у меня тогда была 11 000, на ставку», — написала Наталья.

Медсестра пожаловалась на зарплату. Омск. vk.com/chp55. Наталья Андреева.

Согласно опубликованному ответу, в 2018 году в тубдиспансере средняя зарплата — конкретно среднего медперсонала — официально составляла 28 тыс. 899 рублей.

В региональном минздраве Наталье ответили, ссылаясь на внутренние документы, что она получает зарплату исходя из ставки 6-часового рабочего дня, без дополнительного объема работ.

«Все положенные в рамках ее компетенции надбавки Наталья Александровна также получает, согласно Трудовому кодексу и договору, подписанному ею с учреждением. Нарушений в начислении заработной платы не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Наталья пока не ответила, сколько на самом деле длится ее рабочий день — шесть часов или чуть больше, а может и не чуть.

Ранее россияне назвали профессии, где зарплаты слишком занижены. В этот список конечно же попали медсестры.