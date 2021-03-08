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Экономика

Россияне назвали профессии, где зарплаты слишком завышены

Политики и банкиры, программисты и полицейские — представители именно этих профессий получают сегодня, по мнению россиян, неоправданно большую зарплату.

Банкир. Деньги.
Банкир. Деньги.
СС0

Исследование на тему зарплат провела во всем мире, в том числе в России, компания Ipsos.

Опрос показал, что жители большинства стран мира считают, что завышенные зарплаты кладут себе в карман политики (74% опрошенных) и банкиры (41%), пишет РБК. Россияне высказали аналогичное мнение. Также в этот список в России попали полицейские (25%) и программисты (14%).

А вот список профессий с заниженной зарплатой оказался легко прогнозируемым. В России в него попали социальные работники, медсестры, воспитатели и няни в детских садах и, конечно, учителя.

Официально средняя зарплата в России по итогам 2020 года составила 62 239 рублей в месяц. Среди регионов по этому показателю лидируют Чукотка (138 тыс. рублей) и Москва (135 тыс. рублей).

В Алтайском крае средняя зарплата в прошлом году выросла на 7,2% и составила 29 983 рубля, по данным крайстата.

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