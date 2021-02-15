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Жизнь

Медсестрам в ХМАО выдают свинцовый костюм и молоко

В Международный день операционной медсестры телерадиокомпания «Югра» подготовила сюжет, в котором рассказала о нелегких буднях представителей этой профессии.

Медсестра, 1914-1916
Медсестра, 1914-1916
www.facebook.com/klimbim

Профессия операционной медсестры появилась 130 лет назад, когда хирургам потребовались ассистенты.

«Сейчас эти специалисты считаются элитой среднего медперсонала. Они детально знают ход всех операций и понимают врачей с полуслова», — говорится в сюжете.

Рассказали историю югорчанки, для которой решающую роль в определении профессии стал набор врача, подаренный мамой в 4 года.

Сейчас женщина трудится операционной медсестрой в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

«От медсестры зависит очень много, к тому моменту, когда хирург приходит в операционную и намывается, одевается, в это время стол операционной уже должен быть готов, это очень короткий промежуток времени. По регламенту есть всего пять минут», — отметила медик.

Прежде чем отправиться в рентген-операционную, необходимо надеть специальный свинцовый костюм — он защищает от излучения.

Женский набор состоит из юбки, жилета и воротника. Такой костюм весит почти 20 килограммов, при этом порой приходится носить его по шесть часов в день.

В качестве бонуса выдают молоко — за вредные условиях нелегкой работы.

Ранее в сети появилось фото уставших медиков, спящих рядом с ковидным больным.

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