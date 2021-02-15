Медсестрам в ХМАО выдают свинцовый костюм и молоко

Профессия операционной медсестры появилась 130 лет назад, когда хирургам потребовались ассистенты.

«Сейчас эти специалисты считаются элитой среднего медперсонала. Они детально знают ход всех операций и понимают врачей с полуслова», — говорится в сюжете.

Рассказали историю югорчанки, для которой решающую роль в определении профессии стал набор врача, подаренный мамой в 4 года.

Сейчас женщина трудится операционной медсестрой в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

«От медсестры зависит очень много, к тому моменту, когда хирург приходит в операционную и намывается, одевается, в это время стол операционной уже должен быть готов, это очень короткий промежуток времени. По регламенту есть всего пять минут», — отметила медик.