Медведев выделил 110 млн рублей на реставрацию Алтайского краеведческого музея

На реставрацию здания Алтайского государственного краеведческого музея федеральные власти выделят 110,2 млн рублей.
В документе указано, что деньги направят в 2022 году, а готовое здание ввести в эксплуатацию должны в 2023 году.
Средства распределили в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Как планируют модернизировать краеведческий музей?
В музее планируют расширение площадей. Проект делала мастерская Евгения Тоскина. Само здание музея — памятник культурного наследия и реконструкция будет бережной, рассказывала в интервью altapress.ru директор Наталья Вакалова.
«Однако здесь будет достроено небольшое крыло. В общем итоге площадь музея увеличится на 600 квадратных метров», — говорила руководитель музея.
Природная экспозиция останется, в отдельном зале разместится коллекция, рассказывающая об истории самого музея. На новых площадях будет экспозиция, посвященная народам Алтая. Появится зал археологии.
О реконструкции краеведческого музея заявляли еще в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин подписал концепцию «Барнаул — культурная столица юга Сибири».
Однако в последние годы финансирование шло на другой музейный объект — Государственный художественный музей, реставрация которого затянулась из-за проблем с подрядчиком — компанией «Стройгаз».