Медведев выделил 110 млн рублей на реставрацию Алтайского краеведческого музея

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры, среди которых оказался и алтайский музей. Документ опубликован на сайте кабмина.

На реставрацию здания Алтайского государственного краеведческого музея федеральные власти выделят 110,2 млн рублей.

В документе указано, что деньги направят в 2022 году, а готовое здание ввести в эксплуатацию должны в 2023 году.

Средства распределили в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Как планируют модернизировать краеведческий музей?

В музее планируют расширение площадей. Проект делала мастерская Евгения Тоскина. Само здание музея — памятник культурного наследия и реконструкция будет бережной, рассказывала в интервью altapress.ru директор Наталья Вакалова.

«Однако здесь будет достроено небольшое крыло. В общем итоге площадь музея увеличится на 600 квадратных метров», — говорила руководитель музея.

ремонт Краеведческого музея опубликовано altairegion22.ru/

Природная экспозиция останется, в отдельном зале разместится коллекция, рассказывающая об истории самого музея. На новых площадях будет экспозиция, посвященная народам Алтая. Появится зал археологии.

О реконструкции краеведческого музея заявляли еще в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин подписал концепцию «Барнаул — культурная столица юга Сибири».

Однако в последние годы финансирование шло на другой музейный объект — Государственный художественный музей, реставрация которого затянулась из-за проблем с подрядчиком — компанией «Стройгаз».