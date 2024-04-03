Медведицу с двумя крохотными малышами запечатлели на Алтае. Фото

В биосферном заповеднике в кадр попала медведица с медвежатами.

Медведицу с двумя крохотными малышами запечатлели на Алтае.

Медведи проснулись всего несколько дней назад и уже попали в камеры. Мохнатая мама, которая своим телом закрывала маленьких медвежат от непогоды и опасностей.

Малыши робко выглядывали из шерсти своей мамы. Отмечается, что один медвежонок отличается белым воротничком.

В заповеднике пояснили, что обычно медведицы с медвежатами начинают выходить после 10 апреля. Возможно, у этой медведицы подтопило берлогу.

Однако далеко животные не отходят, потому что крохи еще малоактивны.

Ранее сообщалось, что на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.

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