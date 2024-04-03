3 апреля
﻿
Жизнь

Медведицу с двумя крохотными малышами запечатлели на Алтае. Фото

В биосферном заповеднике в кадр попала медведица с медвежатами.

Медведицу с двумя крохотными малышами запечатлели на Алтае.
Медведицу с двумя крохотными малышами запечатлели на Алтае.
Биосферный заповедник

Медведи проснулись всего несколько дней назад и уже попали в камеры. Мохнатая мама, которая своим телом закрывала маленьких медвежат от непогоды и опасностей.

Малыши робко выглядывали из шерсти своей мамы. Отмечается, что один медвежонок отличается белым воротничком.

В заповеднике пояснили, что обычно медведицы с медвежатами начинают выходить после 10 апреля. Возможно, у этой медведицы подтопило берлогу.

Однако далеко животные не отходят, потому что крохи еще малоактивны.

Ранее сообщалось, что на Алтае оттаяли змеи и выползли погреться.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость