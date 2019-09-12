Житель Алтайского края пошел на рыбалку в Калманском районе и на берегу заметил несколько больших медвежьих следов. Кто бы мог подумать, что медведь окажется в Калманке, говорит мужчина.

Видео рыбак опубликовал в группе «Инцидент Барнаул». На кадрах видно следы медведя, который бродил по песку. Жители края сообщают, что в Первомайском районе видели шесть медведей, которые ходили, «не стесняясь никого».

Ранее жители Залесовского района заметили небывалое нашествие медведей. Косолапых встречают в тех местах, где их раньше не было.

На Телецком озере медведь напугал двоих туристов: он прогнал их из палатки и доел приготовленный суп.

В минприроды Алтайского края сообщили, что жителям нескольких районов края могут чаще встречаться медведи. Это связано с миграцией диких животных из-за пожаров в Красноярском крае.

След медведя. altaipriroda.ru

Что делать , если встретил медведя в лесу?

Нападения бывают двух типов — оборонительные или хищнические, говорят в Госохотнадзоре. Ваша первая реакция в обоих случаях должна быть одинакова: ни шагу назад!

Если вам не удастся отпугнуть медведя заранее, и он все-таки бросится на вас, ваша реакция на нападение должна быть двоякой: если медведь обороняется — притворитесь мертвым, если же медведь нападает на вас — постарайтесь оказать ему сопротивление.

Если это хищническая атака, дайте медведю понять, что будете драться, если он нападет. Чем настойчивей ведет себя медведь, тем агрессивней вы должны реагировать. Повысьте свой голос и стучите по деревьям. Никогда не имитируйте рычание медведя и не кричите пронзительно.

Смотрите медведю прямо в глаза. Топните ногой, сделав шаг или два навстречу медведю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте на бревно или на камень. Пригрозите медведю любым предметом, который подвернется под руку. Помните: большинство атак прекращается внезапно.

Если это нападение с оборонительной целью, то в самый последний момент падайте на землю. Лежите на животе, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. Прикройте голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. В таком положении вы защищаете лицо и шею. Медведи часто стараются попасть в лицо, если оно не защищено.

Если медведь переворачивает вас на спину, продолжайте кататься по земле, пока снова не окажетесь в положении лицом вниз, чтобы защитить живот и жизненно важные органы.

Если на вас надет рюкзак, это поможет хоть как-то защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он может вернуться и возобновить нападение.