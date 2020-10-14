Медвежонка ждет смерть из-за пробежек по «тропе здоровья», где пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой

Про медведей, разворошивших пасеку, рассказали жители окраинных городских поселков Сыркаши и Таежка.

Председатель горсоюза охотников и рыболовов Николай Самаковский отметил, что медведица с пестуном (медвежонок возрастом около двух лет) появилась неделю назад — разграбили одну пасеку и пошли на вторую.

Но если на первой им никто не помешал, потому что пасека находится в лесной зоне — хозяин уже подготовил ее к зиме и уехал, то вторая расположена во дворе частного дома, то есть в жилой зоне.

«Приходят пятый день подряд, хотя ульев на пасеке не осталось. Пытались отогнать и ружейными выстрелами, и собаками, но все без толку. А на собак она вообще начала кидаться. Поэтому мы и запросили разрешение на отстрел, так как ее поведение может быть непредсказуемо, если она оголодает», — предупредил Самаковский.

Более того, маршрут медведей проходит как раз вдоль «тропы здоровья», где местные пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой. Так что пожилые люди не смогут ни уйти, ни палочками отбиться.

«Представляете, что может быть, когда ничего не подозревающий пожилой человек встретит медведя весом в 300 килограммов», — обосновал охотник необходимость оперативного убийства.

В междуреченском департаменте по охране объектов животного мира изначально тоже рассматривали варианты, как напугать мишек и заставить их вернуться в тайгу. Однако все же решили не рисковать и разрешили убить обоих.

Власти уточнили, что в октябре это первые две лицензии, выданные на отстрел медведей, представляющих угрозу для людей.

«В течение третьего квартала 2020 года, с июля по сентябрь, таких лицензий было выдано восемь. Причем не только на юге области, где встречи с медведями происходят чаще, но и даже в Кемеровском районе», — указало издание попытки местных косолапых «очеловечиться».

В Междуреченске никто из людей пока не пострадал, однако на всякий случай жителей попросили сохранять осторожность до тех пор, пока опасность не ликвидируют.

Ранее жительница Кемеровской области сняла на видео неожиданную встречу с незванным гостем — медвежонок забрался во двор дома и начал что-то искать.