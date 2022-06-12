Медвежонок залез в огород и на бегу снес внучку возле бабушки с лейкой

В Приморье медвежонок забрался в огород и напал на пятилетнюю девочку и пенсионерку, пытавшуюся его отогнать, сообщает РИА «Новости» .

Инцидент произошел в селе Яковлевка. Девочка гуляла во дворе, когда появился годовалый медвежонок.

«Как-то перелез через сетки, заборы. Он бежал и по пути снес ребенка, или целенаправленно бежал к ней. Рядом находилась женщина, она взяла лейку и пыталась медведя отогнать, ей тоже досталось», — рассказали в ЕДДС Яковлевского района.

Пятилетнюю девочку отвезли в больницу, пенсионерке оказали помощь на месте. Местные жители отправились искать медвежонка.

В региональном минздраве сообщили, что состояние девочки удовлетворительное — она получила несколько мелких ран в области шеи и головы.

«Обработаны раны, проводится вакцинация. Состояние ребенка удовлетворительное, ночь провела спокойно», — сообщил представитель ведомства.

Ранее в центре Барнаула заметили бегающего по двору медвежонка.