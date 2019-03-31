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Жизнь

Меган Маркл откажется от королевского роддома

Принцесса Саксесская Меган не будет рожать в семейном роддоме королевской семьи, где проходили роды Кейт Миддлтон и принцессы Дианы пишет Lenta со ссылкой на The Sun.

Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Свадьба Гарри и Меган Маркл.
Скрин с трансляции The Royal Family.

Кейт и Диана рожали в крыле Линдо больницы святой Мэри. Меган Маркл и принц Гарри выбрали родильное отделение поближе к их дому.

Сообщается, что Гарри и Меган понимают, что рождение ребенка вызывает большой общественный интерес. Однако он не является прямым наследником престола, поэтому они хотят, чтобы рождение было как можно более приватным. Кроме того, из-за возраста Маркл могут возникнуть осложнения, поэтому она хочет «естественных родов без излишнего внимания».

Крыло Линдо больницы святой Мэри стало традиционным местом рождения новых членов королевской семьи с 1977 года. Тогда принцесса Анна родила здесь сына Питера, а через четыре года — дочь Зару.

Меган Маркл не первый раз нарушает традиции. Например, она отказалась носить одежду для будущих мам во время беременности и предпочла ей свободные модели люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy.

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