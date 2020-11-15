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Жизнь

Меладзе опомнился и попытался объяснить свои слова о бойкоте новогодних ТВ-шоу

Певец Валерий Меладзе прокомментировал свой пост об участии артистов в «голубых огоньках» в новогоднюю ночь, объяснив, что к бойкоту никого не призывал.

Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе.
https://www.instagram.com/m_e_l_a_d_z_e/

Ранее Меладзе заявил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника, и если работа артистов запрещена противоэпидемиологическими мерами, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

По его мнению, это должно привлечь внимание к отрасли, в которой заняты десятки тысяч человек, лишенных работы на протяжении нескольких месяцев.

«Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь „огоньков“ и других развлекательных программ», — сказал Меладзе в беседе с mk.ru.

Как считает исполнитель, такой шаг, хоть и расстроил бы многих телезрителей, смог бы обратить внимание общественности на проблемы его коллег.

«Никто никого, конечно, не осудит, если мои коллеги пойдут и снимутся (в новогодних программах. — Прим. ред.). Более того, они сделают абсолютно правильно, потому что, повторю еще раз, мой пост — это не призыв, а предположение», — подчеркнул Меладзе.

Исполнитель также сообщил, что он получил предложения участвовать в новогодних программах, но пока не принял для себя решения.

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