Мемы, фото, эмоции. Как барнаульцы пережили снежный шторм

За одни только сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы осадков. В соцсетях бурно обсуждали снегопад. Кроме тех, кто возмущался, были и те, кто считает, что «настоящие сибиряки» всегда должны быть готовы к такой погоде.

Погода сногшибательная. В прямом смысле этого слова.

Такое ощущение, что мы живем в Москве: на работу к полдевятому, а встаем в 5:00. Проснулся утром и вот, копаю.

Почему! Ну почему вы не запретите ходить на работу в такую погоду!

Да нормальная снежная зима. Берите лопаты и разминайтесь. Нечего ныть.

Обожаю много снега зимой! Зима так зима! Чтобы не расслаблялись, а преодолевали трудности. По асфальту чищенному и дурак пройдёт. А по сугробам, и в метель — романтика.