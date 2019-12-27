Мемы, фото, эмоции. Как барнаульцы пережили снежный шторм

За одни только сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы осадков. В соцсетях бурно обсуждали снегопад. Кроме тех, кто возмущался, были и те, кто считает, что «настоящие сибиряки» всегда должны быть готовы к такой погоде.
Погода сногшибательная. В прямом смысле этого слова.
Такое ощущение, что мы живем в Москве: на работу к полдевятому, а встаем в 5:00. Проснулся утром и вот, копаю.
Почему! Ну почему вы не запретите ходить на работу в такую погоду!
Да нормальная снежная зима. Берите лопаты и разминайтесь. Нечего ныть.
Обожаю много снега зимой! Зима так зима! Чтобы не расслаблялись, а преодолевали трудности. По асфальту чищенному и дурак пройдёт. А по сугробам, и в метель — романтика.
«Досталось» и автомобилистам. Двое суток машины буксовали по всему городу. Так, в одном из барнаульских дворов одновременно засняли более десятка застрявших в снегу автомобилей.
В Instagram появились сотни впечатляющих видео и фотографий — на них машины утопают в снегу, люди не могут попасть в собственные дворы и просыпаются в пять утра, чтобы хоть как-то добраться на работу.
Снежная буря обрушилась не только на Барнаул. По всему Алтайскому краю погода не оставляла желать лучшего.
Напомним, 27 декабря погода изменится. Синоптики прогнозируют, что вслед за метелями и снегопадами в Алтайский край придут 30-градусные морозы.