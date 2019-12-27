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Жизнь

Мемы, фото, эмоции. Как барнаульцы пережили снежный шторм

25 декабря на Алтайский край обрушилась снежная буря. Два дня мэрия беспрестанно отчитывалась об уборке снега, сотни людей опаздывали на работу из-за заносов и пробок, а в соцсетях появлялись видео, фотографии и мемы, посвященные «снежному апокалипсису». Смотрите, как это было.

Снег.
Снег.
ССО.

За одни только сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы осадков. В соцсетях бурно обсуждали снегопад. Кроме тех, кто возмущался, были и те, кто считает, что «настоящие сибиряки» всегда должны быть готовы к такой погоде.

Погода сногшибательная. В прямом смысле этого слова.

Такое ощущение, что мы живем в Москве: на работу к полдевятому, а встаем в 5:00. Проснулся утром и вот, копаю.

Почему! Ну почему вы не запретите ходить на работу в такую погоду!

Да нормальная снежная зима. Берите лопаты и разминайтесь. Нечего ныть.

Обожаю много снега зимой! Зима так зима! Чтобы не расслаблялись, а преодолевали трудности. По асфальту чищенному и дурак пройдёт. А по сугробам, и в метель — романтика.

Снежный шторм в Барнауле.
Снежный шторм в Барнауле.
Barnaul 22
Снежный шторм в Барнауле
Снежный шторм в Барнауле
pikabu.ru

«Досталось» и автомобилистам. Двое суток машины буксовали по всему городу. Так, в одном из барнаульских дворов одновременно засняли более десятка застрявших в снегу автомобилей.

В Instagram появились сотни впечатляющих видео и фотографий — на них машины утопают в снегу, люди не могут попасть в собственные дворы и просыпаются в пять утра, чтобы хоть как-то добраться на работу.

Снежная буря обрушилась не только на Барнаул. По всему Алтайскому краю погода не оставляла желать лучшего.

Снежный шторм в Белокурихе.
Снежный шторм в Белокурихе.

Напомним, 27 декабря погода изменится. Синоптики прогнозируют, что вслед за метелями и снегопадами в Алтайский край придут 30-градусные морозы.

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