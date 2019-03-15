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Жизнь

Менеджер Началовой рассказала о состоянии певицы

Пиар-директор Анна Исаева не подтвердила информацию об ухудшении состояния певицы Юлии Началовой, сообщает Рен-ТВ. Ранее в СМИ появилась информация, что у артистки начался отек мозга, однако это оказалось неправдой.

Юлия Началова.
Юлия Началова.
www.instagram.com/julianachalova/

«Последняя информация, которая была от врачей, что ее состояние улучшилось. А то, что сейчас происходит в прессе, — я не знаю. У нас нет такой информации», сказал Исаева.

В интервью ТАСС менеджер сказала, что связалась с родителями Юлии, и те сообщили, что отека мозга нет. Исаева также отметила, что певица находится в одной из московских клиник.

Напомним, в понедельник Юлия Началова попала в реанимацию. По предварительным данным, у артистки подскочил уровень сахара в крови. Во вторник ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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