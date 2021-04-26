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Жизнь

«Меня скоро убьют»: барнаульцы дали слово деревьям Мизюлинской рощи

Барнаульские активисты всеми силами пытаются привлечь внимание к Мизюлинской роще и не допустить ее уничтожения. На выходных общественники развесили на деревьях листочки с фразой «меня скоро убьют».

Собрание в Мизюлинской роще.
Собрание в Мизюлинской роще.
t.me/Lenina59A

25 апреля прошло собрание по поводу благоустройства рощи. Встречу посетили около сотни человек. Люди переживают, что подрядчик вырубит 103 дерева, которые идут по проекту под снос.

В итоге решили звать на место председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству Антона Шеломенцева, лично с ним пообщаться и добиться от него пересмотра проекта только с участием горожан, сообщил Telegram-канал «Ленина 59-А».

Чуть ранее на онлайн-форуме ситуацию комментировала начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству администрации Барнаула Елена Королева.

Мизюлинская роща. Проект.
Мизюлинская роща. Проект.
barnaul.org

По ее словам, в начале мая комиссия повторно обследует рощу, чтобы определить, какие деревья на самом деле аварийные. Проект может скорректироваться.

«Вместе с тем, на данном объекте предусмотрены работы по озеленению: посадка 129 деревьев (сосна обыкновенная 29 шт., лиственница сибирская 22 шт., ель сибирская 4 шт., дуб монгольский 5 шт., тополь гибридный (пирамидальная крона) 61 шт., клен гинала (приречный) 3 шт., яблоня пурпурная 5 шт.) и 559 кустарников (спирея березолистная 34 шт., можжевельник казацкий 25 шт., кизильник блестящий 500 шт.). Высота деревьев от 1,5 до 2 м», — сообщила чиновника.

Ранее altapress.ru отдельно разбирался с проблемой, которая тревожит хозяев собак, выгуливающих своих питомцев в Мизюлинской роще.

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