1 апреля
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Жизнь

Мэр Барнаула пообещал не поднимать стоимость проезда, несмотря на санкции

Глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что в городе не будут повышать тарифы на проезд из-за санкций, пишут «Вести Алтай».

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Франк сообщил, что в городскую администрацию обращались несколько крупных перевозчиков — они пожаловались на рост цен на запчасти и ГСМ и попросили о господдержке.

Однако, уточнил мэр, предприниматели преувеличивают масштабы проблем и предложил им дождаться утверждения новой схемы движения транспорта, которая оптимизирует маршрутную сеть и, как ожидается, сократит себестоимость проезда.

«Мы пришли с перевозчиками к договоренности, что тарифы на проезд будут рассматриваться ежегодно. Но рассматривать каждый месяц — так не пойдет. Так нельзя. Исключения возможны, если мы попадем в большую зону турбулентности, связанную, например, с запчастями. Но не так там много запчастей. Я не хочу их отвергать, и не хочу заступаться. Потому что за всеми этими вопросами стоят жители города», — подчеркнул глава города.

В последний раз в Барнауле проезд повышался 1 декабря 2021 года. А вот стоимость проезда на маршрутках от Барнаула до Новоалтайска увеличилась до 50 рублей совсем недавно, 25 марта.

Также Общероссийское объединение пассажиров (ООП) написало письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и полпредам президента России с просьбой о заморозке стоимости проезда в общественном транспорте.

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