Мэр Барнаула пообещал не поднимать стоимость проезда, несмотря на санкции

Франк сообщил, что в городскую администрацию обращались несколько крупных перевозчиков — они пожаловались на рост цен на запчасти и ГСМ и попросили о господдержке.

Однако, уточнил мэр, предприниматели преувеличивают масштабы проблем и предложил им дождаться утверждения новой схемы движения транспорта, которая оптимизирует маршрутную сеть и, как ожидается, сократит себестоимость проезда.

«Мы пришли с перевозчиками к договоренности, что тарифы на проезд будут рассматриваться ежегодно. Но рассматривать каждый месяц — так не пойдет. Так нельзя. Исключения возможны, если мы попадем в большую зону турбулентности, связанную, например, с запчастями. Но не так там много запчастей. Я не хочу их отвергать, и не хочу заступаться. Потому что за всеми этими вопросами стоят жители города», — подчеркнул глава города.