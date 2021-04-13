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Жизнь

Мэр Барнаула поручил дважды в сутки рассказывать ему о температуре в домах

Температура в домах, школах и больницах Барнаула, которые находятся в контуре ТЭЦ-2, соответствует нормативам, несмотря на незначительное снижение параметров теплоносителя. Об этом шла речь на заседании городского оперштаба.

Отопительный сезон. Батарея.
Отопительный сезон. Батарея.
altapress.ru

Учреждения здравоохранения и образовательные организации работают в штатном режиме, температура в норме.

За прошедшие сутки от жителей многоквартирных домов поступило около 30 обращений — все оперативно передали в диспетчерскую службу СГК. Нарушения нормативных показателей не зафиксировано, рассказали главы районов города.

Мэр Вячеслав Франк дал поручение дважды в сутки докладывать о ситуации с температурным режимом в учреждениях здравоохранения образовательных организациях и жилых домах.

При снижении параметров отопления и горячей воды в квартирах барнаульцы могут обратиться в дежурные диспетчерские службы в районных администрациях по телефонам:

  • администрация Железнодорожного района — 62−56−95,
  • администрация Индустриального района — 47−51−83,
  • администрация Ленинского района — 54−44−49,
  • администрация Октябрьского района — 24−74−98,
  • администрация Центрального района — 63−08−25.

Напомним, 11 апреля на ТЭЦ-2 обрушилась часть трубы. Потребителей перевели на мощности ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

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