Мэр Барнаула поручил дважды в сутки рассказывать ему о температуре в домах

Температура в домах, школах и больницах Барнаула, которые находятся в контуре ТЭЦ-2, соответствует нормативам, несмотря на незначительное снижение параметров теплоносителя. Об этом шла речь на заседании городского оперштаба.

Учреждения здравоохранения и образовательные организации работают в штатном режиме, температура в норме.

За прошедшие сутки от жителей многоквартирных домов поступило около 30 обращений — все оперативно передали в диспетчерскую службу СГК. Нарушения нормативных показателей не зафиксировано, рассказали главы районов города.

Мэр Вячеслав Франк дал поручение дважды в сутки докладывать о ситуации с температурным режимом в учреждениях здравоохранения образовательных организациях и жилых домах.

При снижении параметров отопления и горячей воды в квартирах барнаульцы могут обратиться в дежурные диспетчерские службы в районных администрациях по телефонам:

администрация Железнодорожного района — 62−56−95,

администрация Индустриального района — 47−51−83,

администрация Ленинского района — 54−44−49,

администрация Октябрьского района — 24−74−98,

администрация Центрального района — 63−08−25.

Напомним, 11 апреля на ТЭЦ-2 обрушилась часть трубы. Потребителей перевели на мощности ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.