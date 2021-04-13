Мэр Барнаула поручил дважды в сутки рассказывать ему о температуре в домах

Учреждения здравоохранения и образовательные организации работают в штатном режиме, температура в норме.
За прошедшие сутки от жителей многоквартирных домов поступило около 30 обращений — все оперативно передали в диспетчерскую службу СГК. Нарушения нормативных показателей не зафиксировано, рассказали главы районов города.
Мэр Вячеслав Франк дал поручение дважды в сутки докладывать о ситуации с температурным режимом в учреждениях здравоохранения образовательных организациях и жилых домах.
При снижении параметров отопления и горячей воды в квартирах барнаульцы могут обратиться в дежурные диспетчерские службы в районных администрациях по телефонам:
- администрация Железнодорожного района — 62−56−95,
- администрация Индустриального района — 47−51−83,
- администрация Ленинского района — 54−44−49,
- администрация Октябрьского района — 24−74−98,
- администрация Центрального района — 63−08−25.
Напомним, 11 апреля на ТЭЦ-2 обрушилась часть трубы. Потребителей перевели на мощности ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.