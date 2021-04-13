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Жизнь

Потребителей ТЭЦ-2 в Барнауле предупредили о «похолодании» батарей и воды

Параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей ТЭЦ-2 Барнаула снизились, но незначительно и ситуация нормализуется в ближайшее время, сообщили утром 13 апреля в СГК.

Отопление. Тепло.
Отопление. Тепло.
Pixabay.com

Энергетики включают дополнительные мощности и приступили к восстановлению тракта топливоподачи, который нарушился из-за падения частей дымовой трубы 11 апреля.

Тепло от ТЭЦ-2 продолжают получать жители района, ограниченного ул. Северо-Западная и Профинтерна, района ВРЗ, Жилплощадки и поселка Восточный, а также квартала, ограниченного ул. 80 Гвардейской дивизии, Чеглецова, Северо-Западной и пр. Ленина.

Остальные потребители переведены на контур ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной, добавили в компании.

Ранее стало известно, что воспитатели детсадов просят родителей взять с собой теплые вещи для детей. В зоне ТЭЦ-2 тепло получают 69 детсадов и 34 школы.

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