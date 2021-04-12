Упавшие части трубы повредили систему топливоподачи на Барнаульской ТЭЦ-2. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Алтайского края начала проверку по поводу ЧП на Барнаульской ТЭЦ-2, где 11 апреля рухнула верхняя часть дымовой трубы.

Труба обрушилась на ТЭЦ-2 в Барнауле.

В ходе проверки не только изучат обстоятельства инцидента, но и дадут оценку соблюдению прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Также из сообщения прокуратуры стало известно, что на ТЭЦ-2, владельцем которой является «Барнаульская генерация», при крушении упавшие части трубы повредили систему топливоподачи, поэтому подача твердого топлива к котлам была прекращена.

Барнаульская ТЭЦ-2 обеспечивает поставку тепла и горячей воды 103 образовательным и 23 медицинским учреждениям, 555 административным зданиям, жителям 220 частных и 2186 многоквартирных домов.

«Барнаульская генерация» переключает потребителей на мощности ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной.

Ранее в Барнауле из-за ЧП ввели режим повышенной готовности.