Мэр Барнаула предложил проводить городские праздники на территории «Спички»

Глава Барнаула Вячеслав Франк предложил в качестве новой площадки для проведения городских праздников использовать территорию «Спички». Его слова, произнесенные в ходе работы дискуссионного клуба СМГ «Точка зрения», приводит « Толк ».

«Сегодня у сереброплавильного завода появились перспективы. Поэтому праздничную площадку можно переместить на территорию „Спички“. По крайней мере, она рассматривается в качестве одного из вариантов», — уточнил Вячеслав Франк.

Чиновник выразил мнение, что главная городская праздничная площадка должна находиться ближе к Центральному парка. Напротив — не получится, там разворотное кольцо для трамваев, а пешеходная улица Мало-Тобольская, по мнению Франка, слишком тесная, чтобы вместить всех желающих.

Глава краевой столицы добавил, что о каких-то конкретных решениях сейчас речи не идет — они будут приниматься с учетом предложений барнаульцев. Следовательно, ближайшие праздники, в том числе День города, как и раньше, пройдут на площади Сахарова.

Напомним, замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что идея о запуске трамваев по Павловскому тракту закладывается в генплан Барнаула, но ее реализация обойдется слишком дорого.