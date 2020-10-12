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Жизнь

Мэр Барнаула проинспектировал будущий парк в новостройках и поблагодарил губернатора

Будущий сквер на пересечении ул. Ускова и Взлетной будет полностью готов к началу ноября. Он уже приобрел свои очертания, заметил глава Барнаула Вячеслав Франк на выездном совещании.

Вячеслав Франк проверил строительство сквера.
Вячеслав Франк проверил строительство сквера.
barnaul.org

В сквере произвели планировку местности, завершили уплотнение оснований под прогулочные дорожки, установили бортовые камни. На 97% уложена плитка, установлены столбы для монтажа наружного освещения — на 50%.

Рабочие готовят территорию к установке малых архитектурных форм: одних только скамеек планируется более 50. Также установят банкетки, лежаки, урны, смонтируют навесы для защиты от солнца, отмечают в администрации.

Сквер уже готов на 90%.

«Пространство получилось большим по площади, есть где прогуляться, и озеленение, несомненно, его украсит. Здесь мы планируем высадить порядка 280 деревьев. Всего по программе формирования комфортной городской среды городом уже освоено 254 млн рублей и в основном — на благоустройство общественных пространств. Хочу поблагодарить губернатора края Виктора Томенко — дополнительно Барнаулу было выделено 40 млн рублей, из них 17 вложили в новый сквер, остальные направили на парк „Изумрудный“. Работы там ведутся в соответствии с контрактом и также близятся к завершению», — прокомментировал Вячеслав Франк, побывав на месте.

Ранее altapress.ru рассказывал о самом начале преображения пустыря на ул. Ускова-Взлетной.

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