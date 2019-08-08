Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мэр Барнаула рассказал, как тротуарная плитка сделала улицы современнее

Глава Барнаула Сергей Дугин 8 августа с подчиненными провел приемку работ по строительству пешеходных зон и дорог по проспекту Социалистическому, а также улицам Шукшина, Ленинградской, и Антона Петрова. Он отметил, что тротуарная плитка сделала вид улиц эстетическим и современным, говорится на сайте мэрии.

Сергей Дугин проверил отремонтированные улицы.
Сергей Дугин проверил отремонтированные улицы.
barnaul.org

К ремонту пр. Социалистического (от ул Молодежной до пр. Строителей) дорожники подошли комплексно: положили новый асфальт, установили гранитные бордюры (1325 штук) и посеяли газоны. Стоимость работ составила почти 39 млн рублей.

Дугин заметил, что проспект Социалистический имеет большой пешеходный поток, в связи с чем требовалось приведение пешеходной зоны в соответствие с современными требованиями для столичных городов.

Дорожники замостили более 6 тыс. кв. м. тротуарной плиткой. «Такое решение позволило придать пр. Социалистическому эстетический и современный вид, а также привести его к единому архитектурному образу с ул. Молодежной», — сообщают в администрации.

Сергей Дугин,
глава Барнаула:

Хочу особо подчеркнуть, что в рамках реализации нацпроекта ежегодно выполняются работы не только по ремонту проезжей части улиц, но и приводятся в надлежащее состояние тротуары, а также строятся пешеходные зоны там, где их раньше не было. За годы реализации нацпроекта, с учетом текущего будет выполнен ремонт тротуаров на 41 объекте площадью почти 176 тыс. кв. м. Новые тротуары уже построены на 49 улицах.

Глава города также сообщил, что особое внимание уделят фасадам домов. В первую очередь взяли под контроль проспекты Ленина, Социалистический, Комсомольский.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость