Мэр Барнаула рассказал, как тротуарная плитка сделала улицы современнее

Глава Барнаула Сергей Дугин 8 августа с подчиненными провел приемку работ по строительству пешеходных зон и дорог по проспекту Социалистическому, а также улицам Шукшина, Ленинградской, и Антона Петрова. Он отметил, что тротуарная плитка сделала вид улиц эстетическим и современным, говорится на сайте мэрии.

К ремонту пр. Социалистического (от ул Молодежной до пр. Строителей) дорожники подошли комплексно: положили новый асфальт, установили гранитные бордюры (1325 штук) и посеяли газоны. Стоимость работ составила почти 39 млн рублей.

Дугин заметил, что проспект Социалистический имеет большой пешеходный поток, в связи с чем требовалось приведение пешеходной зоны в соответствие с современными требованиями для столичных городов.

Дорожники замостили более 6 тыс. кв. м. тротуарной плиткой. «Такое решение позволило придать пр. Социалистическому эстетический и современный вид, а также привести его к единому архитектурному образу с ул. Молодежной», — сообщают в администрации.

Сергей Дугин,

глава Барнаула:

Хочу особо подчеркнуть, что в рамках реализации нацпроекта ежегодно выполняются работы не только по ремонту проезжей части улиц, но и приводятся в надлежащее состояние тротуары, а также строятся пешеходные зоны там, где их раньше не было. За годы реализации нацпроекта, с учетом текущего будет выполнен ремонт тротуаров на 41 объекте площадью почти 176 тыс. кв. м. Новые тротуары уже построены на 49 улицах.

Глава города также сообщил, что особое внимание уделят фасадам домов. В первую очередь взяли под контроль проспекты Ленина, Социалистический, Комсомольский.