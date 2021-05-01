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Жизнь

Мэр Барнаула решил, когда закончить отопительный сезон

11 мая в Барнауле завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Отопление.
Отопление.
Pixabay.com

11 мая СГК начнет отключать отопление. Систему теплоснабжения переведут в режим работы только для подачи горячей воды.

Отопительный сезон стартовал 22 сентября 2020 года и продлился 232 дня, уточнили в СГК.

«Межотопительный период — время для ремонтов не только теплосетей и оборудования ТЭЦ. Управляющие компании Барнаула тоже должны подготовить дома к зиме: отремонтировать и утеплить внутридомовое оборудование, провести опрессовку и промывку трубопроводов», — отметили в компании.

Ранее стало известно, где и когда отключат горячую воду в Барнауле.

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