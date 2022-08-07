Мэр Барнаула выразил соболезнования в связи со смертью фронтовички Матрены Андрейченко

Умерла почетный гражданин Барнаула, ветеран Великой отечественной войны Матрена Егоровна Андрейченко. Ей было 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Соболезнования родным и близким легендарной фронтовички выразили мэр города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

«Не стало яркого представителя легендарного поколения победителей. Матрёна Егоровна всегда была для нас примером во всем. Прошла войну, много лет трудилась в сфере народного образования; ее вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотического воспитания молодежи поистине бесценен. Светлая память о Матрёне Егоровне Андрейченко навсегда сохранится в наших сердцах», — произнес Вячеслав Франк.

Прощание с Матреной Андрейченко пройдет 8 августа с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу ул. Аносова, 8.

Андрейченко Матрена Егоровна родилась в 1923 году. Была призвана в ряды Советской Армии в 1942-м. Служила в 312-й стрелковой дивизии медсестрой, прошла войну в звании старшего сержанта медицинской службы. Участвовала в освобождении городов: Ржев, Великие Луки, Смоленск, Орша, Могилев, Варшава, Краков, дошла до Германии.

Награждена орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией 1941−1945 гг.», «За освобождение Белоруссии», юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», а также нагрудным знаком Российского комитета ветеранов войны и военной службы. В 2015 году Матрене Егоровне присвоено звание «Почетный гражданин города Барнаула».