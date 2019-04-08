Мэр Бийска отложил открытие бассейна «Дельфин» из-за микротрещин

Открытие бийского бассейна «Дельфин», в котором год назад во время тренировки с потолка упал кусок конструкции, снова отложили. Об этом в Instagram сообщил глава города Александр Студеникин.

В бийском бассейне во время тренировки начал рушиться потолок.

По словам градоначальника, подтвердились его самые негативные опасения. При осмотре конструкций он заметил многочисленные микротрещины, «указывающие на наличие потери устойчивости несущих конструкций чаши».

Трещины стали появляться после заполнения бассейна водой, пишет мэр.

Александр Студеникин,

глава Бийска:

В субботу после слива воды комиссионно обследовали внутреннюю поверхность чаши, вывод — необходимо капитально отремонтировать и эту конструкцию. Уже проведён капремонт кровли, внутренних помещений, ремонт несущих конструкций завершит полный капремонт спорткомплекса. Напомню, последний ремонт бассейна был в начале 2000-х годов. Видимо пришло время… Приношу искренние извинения за такую задержку, но жизни детей дороже.

Бассейн «Дельфин» ремонтируют по краевой адресной инвестиционной программе. Здание было построено в 1970 году, и около 20 лет капитально не ремонтировалось. В результате объект был признан аварийным и не эксплуатировался с декабря 2016 года.

В марте 2019 года