Мэр Калуги показал шпагат на лопате губернатора. Жители увязли в сугробах, но в восторге от чувства юмора

Глава Калуги Дмитрий Денисов опубликовал в своем Instagram изображение, на котором он демонстрирует растяжку во время уборки снега.

На отфотошопленной картинке губернатор Калужской области Владислав Шапша убирает снег, толкая вперед Денисова, который сидит на его лопате в классическом шпагате.

При этом ширина шпагата соответствует ширине очищенной губернатором дорожки, которая тянется за ним.

«Кто автор данного шедевра, не уточнялось, но калужане юмор градоначальника оценили», — отмечает Kaluga-poisk.ru.

Сам мэр также не оставил никаких разъяснений при публикации изображения — просто картинка и хохочущий смайлик.

Примечательно, что к записи мэр прикрепил композицию Enya — Only Time. Именно ее использовали в рекламе грузовиков Volvo, где актер Жан-Клод Ван Дамм садится на шпагат между машинами.

«Какой же кайф, когда у хорошего человека есть здоровое чувство юмора и в наличии самоирония», — пишут в комментариях к картинке.

Подписчики отметили, что если снег убирать именно таким образом, то очистить улицы можно за один день.

«Есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора помогает пережить», — подчеркнул калужанин.

Однако юмор юмором, но проблема в городе серьезная. По словам некоторых горожан, из-за сугробов они не могут даже дойти до продуктового магазина.

Также отмечают, что широкие дороги превратились в однополосные, на которых пытаются разъехаться машины при встречном движении.

Ранее жителей Барнаула развеселило видео с меланхоличным отбрасыванием снега во дворе.